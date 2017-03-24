СБУ отказалась пересматривать запрет для Самойловой и пожелала ей успехов

Для пересмотра решения о запрете въезда на Украину российской певице Юлии Самойловой нет оснований, утверждает советник главы Службы безопасности страны Юрий Тандит. Его слова в пятницу, 24 марта, передает УНИАН.

«Мы свое слово сказали. Мы в любом случае сделали то, что могли сделать. Могу сказать, что, конечно, сейчас это решение будут пытаться раскручивать российские пропагандисты», — отметил Тандит. Он выразил уверенность в том, что Россия попытается дискредитировать действия СБУ с помощью СМИ и «лоббистов в Европе».

Тандит подчеркнул, что для СБУ все равны перед законом, и добавил, что Украина желает Самойловой творческих успехов.

22 марта СБУ запретила российской участнице конкурса «Евровидение-2017» въезд в страну из-за того, что певица посещала Крым в июне 2015 года. Киев вносит в черный список деятелей культуры, которые приезжали на полуостров после его воссоединения с Россией. Представители Европейского вещательного союза, который организует «Евровидение», предложили Самойловой участвовать в соревновании дистанционно, однако на Украине это предложение объявили незаконным.

Первый канал, занимавшийся отбором участника «Евровидения» от России, отказался от дистанционного участия певицы в конкурсе, а также пообещал отправить Самойлову на соревнование в 2018 году.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.