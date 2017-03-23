Организаторы предложили Самойловой участвовать в «Евровидении» дистанционно

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» предложили Первому каналу устроить выступление на соревновании российской участницы Юлии Самойловой дистанционно, с помощью прямой трансляции. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что возможность выступить на «Евровидении» не вживую, а в прямом эфире предоставляется участнику впервые.

Ранее стало известно, что исполнительница не сможет посетить конкурс, который пройдет в Киеве, из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла ей въезд на территорию государства сроком на три года.

Поводом для такого решения стали концерты Самойловой в Крыму в 2015 году. Визиты на полуостров после его воссоединения с Россией Киев считает нарушением украинского законодательства и незаконным пересечением госграницы.

Депутат Госдумы Андрей Козенко предложил организовать гастроли Самойловой в Крыму, пишет kp.ru. «Формальным поводом для отказа участвовать в «Евровидении» стало посещение ею Крыма. Поэтому для крымчан будет честь и огромное удовольствие принять Юлию на нашей земле и посетить ее концерты», — сказал парламентарий.

Европейский вещательный союз (ЕВС), который курирует «Евровидение», выразил разочарование в связи с решением СБУ, а также пообещал продолжить диалог по Самойловой с украинской стороной.

Первый канал объявил об участии в конкурсе певицы с ограниченными возможностями (является инвалидом первой группы и передвигается на коляске) ранее в марте. Самойлова должна представлять Россию с песней Flame Is Burning.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.