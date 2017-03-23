Лавров обвинил организаторов «Евровидения» в ситуации с Самойловой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в запрете на въезд на Украину российской участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой виноваты украинские организаторы соревнования. Об этом он заявил в четверг, 23 марта, передает «Интерфакс».

«МИД уже все сказал. Это на совести организаторов», — отметил Лавров.

В среду источник во внешнеполитическом ведомстве прокомментировал отказ Киева пустить российскую певицу на Евровидение. «Это циничное и бесчеловечное решение», — заявили в министерстве.

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22 марта Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну на три года. Это было мотивировано тем, что исполнительница посещала Крым в 2015 году, после воссоединения полуострова с Россией. В Киеве такие визиты считают нарушением украинского законодательства.

Европейский вещательный союз, который курирует музыкальное соревнование, пообещал продолжить диалог с Украиной по вопросу участия в конкурсе представителей всех заявленных государств.

Первый канал выбрал Самойлову в качестве российской стороны на «Евровидении» ранее в марте. Предполагалось, что она выступит с песней Flame Is Burning. Из-за запрета СБУ исполнительница, которая является инвалидом первой группы и передвигается на коляске, не сможет посетить конкурс в Киеве.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.