В Киеве сочли незаконным дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»

В Киеве не согласны с предложением организаторов «Евровидения» устроить дистанционное выступление на музыкальном конкурсе российской участницы Юлии Самойловой в прямом эфире. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. Европейский вещательный союз должен учесть это», — заявил политик.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

Ранее в четверг представители ЕВС нашли способ допустить Самойлову до участия в соревновании дистанционно. Выступить вживую на конкурсе в Киеве певица не сможет из-за запрета Службы безопасности Украины посещать территорию государства в течение трех лет.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.