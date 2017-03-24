Песня Самойловой для «Евровидения» набрала миллион просмотров на YouTube

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Клип на композицию Flame Is Burning в исполнении певицы Юлии Самойловой, с которой она собиралась выступать на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, набрал на видеохостинге YouTube более миллиона просмотров. Видео было опубликовано в на канале Eurovision Song Contest 13 марта.

22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну из-за того, что певица посещала Крым в июне 2015 года. Киев вносит в черный список деятелей культуры, которые приезжали на полуостров после его воссоединения с Россией. Представители организатора состязания — Европейского вещательного союза предложили Самойловой участвовать в соревновании дистанционно, однако вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко назвал это предложение незаконным.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.