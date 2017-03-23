Глава Крыма призвал лишить Украину права на «Евровидение»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в страну для участницы «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой «запредельным свинством». На своей странице в Facebook в четверг, 23 марта, он написал, что Киев необходимо лишить права на проведение международного конкурса.

«Думаю, что после такого решения каждый порядочный человек — включая и самих участников "Евровидения" — должен объявить бойкот проведению этого конкурса в Киеве», — отметил Аксенов.

«Украинская власть в очередной раз продемонстрировала всему миру свою полную невменяемость и полное отсутствие всяких понятий о морали, нравственности, чести и совести. С такими персонажами нельзя иметь дело», — подчеркнул руководитель республики. Он добавил, что приглашает Самойлову на полуостров.

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В среду продюсер Игорь Матвиенко заявил в комментарии RT, что организаторы «Евровидения» должны вмешаться в ситуацию вокруг Самойловой. «Это же не сбор политиков, а музыканты, которые поют и не имеют никакого отношения к политике», — добавил он.

СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны 22 марта. Такие меры связаны с тем, что певица посещала Крым после его воссоединения с Россией.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.