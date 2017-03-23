В Общественной палате Минкульта предложили создать свой аналог «Евровидения»

Председатель Общественной палаты при Министерстве культуры России Павел Пожигайло предложил создать отечественный аналог музыкального конкурса «Евровидение». Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«Если мы хотим свой конкурс, давайте его создадим, но не в пику "Евровидению", а просто создадим свой. Потому что количество голосов в России сегодня больше, чем во всем мире остальном, это действительно факт», — заявил Пожигайло.

«Я говорю как человек, который в свое время имел отношение к военным ведомствам и сам побывал в горячих точках: Украина не сможет обеспечить безопасность. Более того, высока вероятность провокаций», — добавил он.

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Председатель также высказал идею, что нужно гарантировать певице Юлии Самойловой, которую Россия собиралась отправить на «Евровидение-2017», участие в соревновании в следующем году.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны 22 марта. Такие меры связаны с тем, что исполнительница посещала полуостров Крым после его воссоединения с Россией.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.