Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

Первый канал отказался от дистанционного участия российской певицы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала.

Первый канал подчеркнул, что он действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. При этом каких-либо претензий к Самойловой со стороны EBU нет.

По правилам «Евровидения», страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, подчеркнули на ТВ.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

Первый канал счел странным предложение дистанционного участия и заявил об отказе от него, «поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения»».

«Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», — подчеркивается в заявлении.

Ранее украинские власти запретили Самойловой въезд в страну за «несанкционированное» посещение Крыма, который в Киеве считается территорией, «оккупированной Россией». В четверг представители ЕВС нашли способ допустить певицу до участия в соревновании дистанционно. Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, в свою очередь, счел это предложение незаконным.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.