Милонов назвал Украину «Евросомали» и извинился перед Габоном

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») счел решение Киева запретить ему въезд на Украину доказательством того, что он действует правильно. Слова парламентария приводит РИА Новости в среду, 29 марта.

«Оказаться в черном украинском списке вместе с людьми, которых я безмерно уважаю, — некая похвала», — сказал Милонов. Он отметил, что Украина стала похожа на «Евросомали», поэтому он в любом случае предпочел бы туда не ехать.

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В комментарии ТАСС депутат признался, что ему стыдно за озвученное им ранее сравнение Украины с государством Габон. «Габон, безусловно, более цивилизованная и безопасная страна», — убежден он.

Милонов предположил, что запрет на въезд связан с тем, что он регулярно посещает донецкий город Горловка.

«Обещаю СБУ (Службе безопасности Украины — прим. «Лента.ру») более часто и внимательнее бывать на территории Донецкой и Луганской республики, прилагать все усилия для того, чтобы СБУ и добровольческие отряды недорезанных фашистов как можно меньше могли нанести урона мирным жителям», — сказал парламентарий телеканалу «360».

Ранее в среду сообщалось, что СБУ запретила Милонову въезд на Украину. Причины такого решения не называются.

13 марта депутат заявил, что готов охранять в Киеве певицу Юлию Самойлову, которая должна была принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». «Это же надо было додуматься — девушку отправить одну в этот Габон», — заявил тогда он.

О том, что СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой, стало известно 22 марта. В Москве это решение назвали несправедливым.