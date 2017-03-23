Кремль прокомментировал отказ Украины пустить Самойлову на «Евровидение»

В Кремле считают несправедливым решение украинских властей запретить въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 23 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения"», — сказал Песков. Он напомнил, что организаторы конкурса выразили сожаление в связи с действиями властей Украины.
Москва надеется, что Киев пересмотрит это «абсолютно несправедливое решение». «Мы бы, конечно, ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено, и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе», — резюмировал официальный представитель Кремля.
22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года. Такие меры связаны с тем, что певица посещала Крым после его воссоединения с Россией.
Киев получил право на проведение «Евровидения-2017» после победы своей участницы, украинской певицы Джамалы, на конкурсе в прошлом году. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.