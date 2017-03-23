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Депутат Рады назвал мелочным и подлым запрет на въезд Самойловой на Украину

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Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич

Украина выглядит «мелочно и подло» из-за решения Службы безопасности (СБУ) запретить въезд в страну представительнице России на конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой. Об этом депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич написал в среду, 22 марта, на своей странице в Facebook.

«Считаю, что повод, из-за которого ее в такой способ отстранили от участия в "Евровидении", насколько ничтожен по сравнению с традициями гостеприимства, которыми так любит кичиться украинская власть! А ведь именно эти традиции являются фундаментальным принципом для страны, принимающей этот песенный форум!» — говорится в публикации.

По словам Шуфрича, украинская власть могла показать, что она «выше мелкой мести» и гарантировать представителям всех стра, в первую очередь, России, равное участие в конкурсе. «Это было бы оценено европейским и мировым сообществом. А так наша власть, а в глазах многих, к сожалению, и все мы выглядим мелочно и подло», — отметил депутат, подчеркнув, что его возмущению нет предела.

Коллега Шуфрича в Раде, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил: «Все участники "Евровидения" пройдут проверку СБУ перед конкурсом». Он, в частности, назвал в этой связи представительницу Армении Арцвик Арутюнян

Ранее в среду СБУ запретила Самойловой в течение трех лет приезжать на Украину. В ведомстве расценили выступление исполнительницы летом 2015 года на концерте в Крыму нарушением постановления украинского правительства. Согласно этому документу, для посещения полуострова у иностранцев должно быть специальное разрешение

Представители Первого канала пообещали, что Самойлову отправят на «Евровидение» в следующем году. «В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — заявили в пресс-службе телеканала.

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