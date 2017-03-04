Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине, которые были запланированы на март. Как она подтвердила в своем Instagram, выступления состоятся осенью.

«Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах на Украине в преддверии проведения "Евровидения" по настоянию организаторов переносятся на осень», — написала она.

3 марта пресс-служба Национального дворца искусств «Украина» в Киеве сообщила об отмене концерта Орбакайте, который должен был состояться 6 марта. Данное мероприятие перенесли на 26 сентября.

По словам организаторов, это связано с тем, что Киев находится «в условиях внешней военной агрессии», а также с «общим возмущением общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией».

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Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. По состоянию на начало 2017 года в черном списке числятся 140 деятелей культуры, которые по мнению Службы безопасности Украины, угрожают национальной безопасности страны. Среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.

Украина называет Россию страной-агрессором, обвиняя ее в ведении боевых действий в Донбассе. В Москве опровергают эти утверждения, указывая, что Россия не является стороной конфликта.