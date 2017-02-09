Украина возглавила список стран с худшими показателями свободы творчества

Датская организация защиты свободы слова Freemuse опубликовала ежегодный отчет о нарушениях прав художников. Доклад, озаглавленный «Искусство под угрозой» (Art Under Threat) и размещенный на сайте компании, показал рост цензуры в мире за 2016 год на 119 процентов.

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Украина оказалась государством, хуже всех обеспечивающим свободу творчества по количеству случаев введения цензуры. Это связано, в первую очередь, с составлением черных списков артистов и запрещением к показу российских фильмов и сериалов. Таким образом, на долю Украины выпало 66 процентов из всех случаев ограничений свободы слова, зарегистрированных за 2016 год по всему миру.

В Пакистане и Бурунди были убиты два музыканта, а в Ираке боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) казнили 15-летнего мальчика за прослушивания западной музыки.

Список стран с худшим показателем по жестоким нарушениям возглавил Иран, где тюремный срок получили 19 деятелей культуры, и десятки других были подвержены преследованиям и травле.

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Всего организация зарегистрировала 188 случаев жестоких нападок (убийства, похищения, избиения, угрозы и тюремные заключения) на деятелей искусства. Также было установлено использование государственной цензуры в 78 странах. Общее число всех нарушений составило 1028. В 2015-м их насчитывалось 469.

Летом 2015 года Министерство культуры Украины составило белый и черный списки российских и зарубежных артистов исходя из их отношения к Киеву. Черный список включает более 80 человек, среди которых Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский и Валентин Гафт.

Киев после насильственной смены власти в начале 2014-го неоднократно принимал меры, защищающие информационное поле страны от российской продукции. С августа того же года на Украине были запрещены более 400 российских картин, среди которых сериалы «Неприкасаемая» и «Ладога».