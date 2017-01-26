Украина ввела полный запрет на ввоз книг из России

Киев полностью запретил ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади, сроком на три месяца. Об этом в четверг, 26 января, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на главу Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина.

«С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — приводит издание слова Афонина.

Вместе с тем представители Харьковской таможне информировали «Вести» о том, что официального запрета на ввоз печатной продукции не было.

В декабре 2016-го Верховная Рада Украины проголосовала за решение об ограничении ввоза в страну печатной продукции из России «антиукраинского содержания».

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В августе того же года замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко заявил, что кабинет министров внесет в парламент законопроект о запрете российских книг пропагандистского характера. В апреле Кириленко, который в то время занимал пост министра культуры, предложил изымать из торговых сетей книги российского происхождения.

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно принимал меры, призванные не допустить поступления в информационное поле страны продукции из России. В марте того же года Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые обнародованных в РФ после 1 января 2014 года. До этого Украина запретила показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов, которые относятся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию.