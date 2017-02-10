«Любэ» и «мама Ждуна» призвали перестать убивать детей Донбасса

Группа «Любэ» и известная в сети как «мама Ждуна» голландская художница Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) приняли участие в акции #ХВАТИТУБИВАТЬ, запущенной в поддержку детей Донбасса и приуроченной к одноименному благотворительному телемарафону. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Солист «Любэ» Николай Расторгуев и ван Брифорт сделали фотографии с плакатами, на которых написано «Хватит убивать». Таким образом они призвали остановить кровопролитие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где за последнее время погибли не менее 200 детей.

Благотворительный телемарафон РЕН ТВ при поддержке Пятого канала пройдет в пятницу, 10 февраля. В нем примут участие Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Юлия Чичерина, Сергей Галанин, Джанго, Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин, Вадим Степанцов и «Бурлеск-оркестр», группа 7Б и Павел Кашин.

В преддверии мероприятия РЕН ТВ запустил в соцсетях хештег #ХВАТИТУБИВАТЬ. Его поддержали музыканты — участники марафона. К призыву прекратить войну в Донбассе присоединились и обычные пользователи.

В конце января ситуация в Донбассе обострилась. Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление в районе Авдеевки. Бои там стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Мем «Ждун» появился в Рунете в январе. Пользователям сети понравилась скульптура странного существа Homunculus Loxodontus, представляющего собой гибрид слона и насекомого. Объект водрузили на скамейку перед детской больницей в Лейдене. Автор «Ждуна» ван Брифорт посвятила свое творение всем пациентам, ожидающим приема у врача.