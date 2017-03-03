В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «военной агрессии» России

В Киеве не состоится запланированный концерт российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщается на сайте Национального дворца искусств «Украина».

«Администрация Национального дворца искусств "Украина" сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

По словам устроителей концерта, это связано с тем, что Киев находится «в условиях внешней военной агрессии», а также с «общим возмущением общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией».

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Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В ноябре 2016-го въезд на Украину закрыли российскому певцу Шуре.

Украина называет Россию страной-агрессором, обвиняя ее в ведении боевых действий в Донбассе. В Москве опровергают эти утверждения, указывая, что Россия не является стороной конфликта.