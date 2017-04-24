Лолита опровергла подлинность своей груди на снимке СБУ

Певица Лолита Милявская прокомментировала появление собственного снимка с обнажившейся грудью в Twitter Службы безопасности Украины (СБУ). Слова артистки приводит радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что фото обнаружил ее муж, который «дико удивился», что снимок разместила СБУ. «Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить — конечно, формы разные», — отметила Милявская.

Она добавила, что у украинских спецслужб, вероятно, нет других занятий, кроме как бороться с ней. «Все говорит о том, что сила у СБУ огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения. СБУ сейчас этой фотографией показала всю мощь своего существования, с чем я их и поздравляю», — подчеркнула певица.

В свою очередь Дмитрий Иванов, супруг Лолиты, сказал «Ридусу», что, по его мнению, подобные действия со стороны ведомства недопустимы. «Это безобразие. Из-за каких-то политических разногласий страдает простой народ. Самое страшное — они же отчитались о том, что чуть ли не спецоперацию провели, не пустив мать к больному ребенку», — заявил он.

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23 апреля Милявскую сняли с поезда, следующего на Украину. «Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Пересаживают сразу на другой поезд. За посещение Керчи в 2015 году», — сообщила она в соцсетях.

Позднее в тот же день Служба безопасности Украины в Twitter выложила фотографию с исполнительницей, у которой частично обнажилась грудь. Снимок содержит надпись «Удачи». По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы, Лолите запретили въезд в страну на три года.

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве. В какой-то момент переехала в Москву. У нее единственный ребенок от брака с Александром Цекало — дочь Ева, родившаяся в 1999 году. Она живет у матери Лолиты в украинской столице.