Лолита пожелала СБУ «закончить жизнь плохо»

Певица Лолита Милявская ответила Службе безопасности Украины, запретившей ей въезд в страну сроком на три года. Обращение исполнительница опубликовала в воскресенье, 23 апреля, в Facebook.

Она сообщила, что едет в поезде Одесса — Москва, а попутчики и пограничники выразили ей сочувствие. Далее певица перешла на украинский язык и рассказала, что родилась в городе Мукачево, а ехала к заболевшей дочери, которая живет в Киеве. «И что же там делается в СБУ, если так с людьми поступают?» — задалась вопросом Милявская.

«Вы (...) разлучаете людей, разлучаете семьи, делаете все невозможное для того, чтобы не было мирное существование. Ну, бог вам судья, а у меня глаз хороший. Вот меня кто обидит, обязательно потом заканчивает жизнь плохо. Чего вам и желаю», — сказала Лолита, вновь перейдя на русский.

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Милявская направлялась на Украину, чтобы навестить дочь, однако в Конотопе ее высадили из поезда и заставили возвращаться в Москву. Решение было связано с посещением артисткой крымского города Керчи в 2015 году. Власти рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета Украины.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко похвалил СБУ за проделанную работу, а пресс-секретарь Пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд в страну сроком на три года.

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.