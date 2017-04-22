Ирина Аллегрова попала в «чистилище» сайта «Миротворец»

Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского экстремистского сайта «Миротворец» за выступления в Крыму. Ее данные опубликованы в разделе «Чистилище».

На ресурсе исполнительница обвиняется «в незаконном пересечении государственной границы Украины» и «незаконной предпринимательской (концертной) деятельности» из-за выступлений на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах. Также указывается, что в апреле у певицы намечены концерты на полуострове.

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Ранее 21 апреля стало известно, что «Миротворец» включил в перечень «сепаратистов и агентов Кремля» российского кинорежиссера Карена Шахназарова. Тот назвал деятельность администрации сайта идиотизмом. «Глупость, в отличие от гениальности, беспредельна», — добавил кинематографист, подчеркнув, что появлению его имени на данном ресурсе ему безразлично.

Также в черные списки сайта «Миротворец» за посещение Крыма после его вхождения в состав РФ попали Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (сценический псевдоним Бьянка), Федор Конюхов и Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.