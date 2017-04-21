Шахназаров назвал идиотизмом свое появление на украинском сайте «Миротворец»

Российский режиссер Карен Шахназаров прокомментировал сообщения о том, что украинский сайт «Миротворец» включил его в список «сепаратистов и агентов Кремля». Его слова передает телеканал «360» в пятницу, 21 апреля.

Кинематографист назвал деятельность администрации сайта идиотизмом. «Глупость, в отличие от гениальности, беспредельна», — добавил Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что к появлению своего имени в списке «Миротворца» он относится с безразличием.

Отмечается, что Шахназарова обвиняют в антиукраинской агитации, вмешательстве в дела суверенного государства и манипулировании общественно значимой информацией.

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В 2015 году Министерство культуры Украины признало Шахназарова персоной, угрожающей национальной безопасности страны. Кинематографисту запрещен въезд на Украину. Всего в черный список ведомства вошли более 80 человек, среди которых Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский и Валентин Гафт.

На «Миротворце» выкладывается личная информация людей, оппозиционных Киеву. 10 апреля в базе данных ресурса появились российские исполнители Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), Юлианна Караулова и Стас Пьеха.

Карен Шахназаров снял такие фильмы, как «Курьер», «Мы из джаза», «Цареубийца» и «Город Зеро».