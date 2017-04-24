Культура
 

В сети раскритиковали СБУ за откровенное фото Лолиты

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Лолита
Лолита

Публикация Службой безопасности Украины (СБУ) фотографии российской певицы Лолиты Милявской, на которой она изображена с обнаженной грудью, вызвала критику пользователей Twitter.

«Какая держава — такая и служба безопасности», — отметил пользователь David Aidelman.

«Ребят, я все понимаю, но зачем опускаться до такого? Стыдно за наших», — написал dims.

Некоторые предположили, что фото Лолиты опубликовали не сотрудники СБУ, а хакеры. «Вас взломали? Попробуйте сменить пароль», — посоветовал пользователь с ником Kuraigovorit‏.

При этом некоторые пользователи одобрили пост ведомства, назвав его, в частности, «годным троллингом».

Ранее в понедельник, 24 апреля, сообщалось, что СБУ опубликовала в Twitter фото Милявской с подписью-пожеланием «Удачи».

23 апреля направлявшуюся на Украину российскую певицу высадили из поезда пограничники. По словам Милявской, ей запретили въезжать в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.

Месяцем ранее СБУ запретила въезд в страну представительнице России на конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой. Ранее певица также выступала в Крыму.

Украинские власти регулярно принимают решения о запрете на въезд в страну российским деятелям культуры. Киев считает Крым своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы, внося побывавших на полуострове артистов в стоп-листы. Москва настаивает на том, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, и подчеркивает, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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