Мэр Днепропетровска пригрозил организовать хунту

Мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов обвинил правоохранительные органы в бездействии и заявил о готовности создать в городе хунту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Арсен Аваков [глава МВД Украины] и Юрий Луценко [генпрокурор страны], или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели хунту — они ее получат», — заявил Филатов.

Он добавил, что за последние два года бандиты в городе захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципальных депутатов. «Ни один преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали, на что они способны, когда остаются безнаказанными», — подчеркнул градоначальник.

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По словам мэра, традиционные ветеранские организации больше не будут финансироваться из городского бюджета, деньги получит союз ветеранов АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны).

9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли столкновения, в которых пострадали и ветераны АТО. Поводом для потасовок стало использование участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.

Хунта — участники госпереворота, осуществляющие диктаторское правление методами террора.