В Киеве неизвестные в третий раз облили краской памятник «героям АТО»

В Киеве неизвестные облили краской памятник украинским военнослужащим, погибшим в Донбассе. Об этом сообщило коммунальное предприятие Голосеевского района украинской столицы на своей странице в Facebook.

«Вандалами уже в третий раз поврежден памятный знак Героям Голосеевского района, которые погибли во время проведения антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») на востоке Украины», — говорится в посте.

Материалы по теме Бьют? АТО! Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке

В январе в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные сожгли украинский флаг у стеллы «героев АТО». Депутат горсовета Николай Колесник отметил, что мемориал уже повторно подвергается осквернению.

В мае 2016-го в Полтаве были разбиты три мемориальные доски «героям АТО».

Вооруженное противостояние в Донбассе началось весной 2014-го после того, как Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской областях.