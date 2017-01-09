Главную праздничную площадь Киева превратили в мемориал бойцов АТО

В Киеве на главной праздничной площади — Софийской — установили стенды с фотографиями погибших во время военного конфликта в Донбассе бойцов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отмечают очевидцы, монтировавшие щиты рабочие принесли с собой и ящики с цветами, которые по окончании работ разложили под фотографиями. Многие размещенные на стендах снимки не снабжены информацией о датах гибели бойцов АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе), некоторые не имеют фотографий. При этом часто упоминается, что участник операции «погиб при штурме поселка Н. или территории Н.»

По информации агентства, прогуливавшиеся по площади горожане заявили о неприятии этой акции властей, назвав ее бездарной и идиотской. «Это глупо и страшно. У людей праздник, а от нас власти сейчас требуют ненависти и мести», — прокомментировала появление информационных щитов пришедшая на рождественскую ярмарку киевлянка.

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В ноябре 2016 года на западе Украины, в городе Луцке, сгорел мемориал героям Небесной сотни и погибшим в АТО. Информационный стенд под названием «Погибли за независимость Украины» загорелся от огня поминальных свечей.

В сентябре 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, что из государственного бюджета следует выделять средства на строительство музеев АТО и героев Небесной сотни. Он отметил, что расходы на строительство такого музея в Киеве в казне уже предусмотрены.

Небесная сотня — люди, погибшие на Майдане (Евромайдане) зимой 2013-2014 годов в Киеве. Акции протеста тогда привели к насильственной смене власти в стране и бегству президента Виктора Януковича.

Власти Украины начали боевые действия против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года.