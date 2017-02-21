Рада постановила разместить памятные доски «героев АТО» во всех школах Украины

Верховная Рада Украины постановила оборудовать во всех вузах и школах страны мемориальные стенды в честь участников силовой операции Киева в Донбассе. Об этом во вторник. 21 февраля, сообщается на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к постановлению отмечается «низкий уровень информированности граждан о героизме украинских военных и их подвигах в ходе защиты Украины».

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В январе в городе Кривой Рог неизвестные сожгли украинский флаг у Стеллы героев — памятника военнослужащим, погибшим в ходе АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны). Как отметил депутат горсовета Николай Колесник, это не первый случай осквернения памятников украинским военнослужащим, убитым в Донбассе. «Постоянные акты вандализма на могилах героев», — подчеркнул он.

Ранее в том же месяце в Киеве на Софийской площади установили стенды с фотографиями погибших во время военного конфликта в Донбассе бойцов. Монтировавшие щиты рабочие принесли с собой и ящики с цветами, которые по окончании работ оставили под фотографиями.

В мае 2016-го в Полтаве неизвестные разбили три мемориальные доски «героям АТО».