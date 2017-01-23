В Кривом Роге повторно сожгли украинский флаг у памятника «героям АТО»

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины неизвестные сожгли украинский флаг у Стеллы героев — памятника военнослужащим, погибшим в ходе силовой операции Киева в Донбассе. Об этом в понедельник, 23 января, на своей странице в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

«Ночью сожгли флаг Украины, возле Стеллы погибших героев на 95-м квартале. Это уже повторно, за 10 дней», — написал он.

По словам Колесника, это не первый случай осквернения памятников украинским военнослужащим, убитым в Донбассе. «Постоянные акты вандализма на могилах героев», — подчеркнул депутат.

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В августе 2016-го в городе Черкассы в центральной части Украины неизвестные осквернили памятник лидерам запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и Роману Шухевичу. Как отметили в полиции, монумент был облит «неизвестным веществом».

В июле того же года неизвестные измазали гудроном могилу Степана Бандеры в Мюнхене. В мае в Полтаве неизвестные разбили три мемориальные доски военнослужащим, погибшим в ходе АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.