Ярош пообещал предотвратить «ватно-колорадный реванш» в Днепропетровске

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что в Днепропетровске (переименован в Днепр) необходимо предотвратить «ватно-колорадный реванш». Об этом в среду, 10 мая, он написал на своей странице в Facebook.

«Полный разгром антигосударственной бандгруппы "Оппоблок", аресты "титушни" и, главное, организаторов победобесного кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам опоблока и ДТЭКа [контролируемый олигархом Ринатом Ахметовым холдинг], — единственное, что может остановить человеческий гнев. Ну, и не забыть о сепарской мусорне [сотрудниках правоохранительных органов] в украинской полицейской форме», — заявил Ярош.

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Он добавил, что в случае игнорирования этих требований «заговорит улица, а возможно, и стволы».

Ранее в этот же день мэр Днепропетровска Борис Филатов обвинил правоохранительные органы в бездействии и заявил о готовности создать в городе хунту. «Арсен Аваков [глава МВД Украины] и Юрий Луценко [генпрокурор страны], или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели хунту — они ее получат», — сказал градоначальник.

9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли столкновения, в которых пострадали и ветераны так называемой АТО (антитеррористической операцией в Киеве считают силовую операцию в Донбассе). Поводом для потасовок стало использование участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе 6 полицейских.