Члены ОУН окружили отделение полиции в Киеве

Члены Организации украинских националистов (ОУН; запрещена в России) устроили пикет у здания отделения киевской полиции, куда ранее доставили задержанных активистов. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По информации стражей порядка, в протестах участвуют около 50 человек. Причиной пикета послужило задержание полицией 24 членов ОУН, позже стало известно о еще шести доставленных в участок активистах.

«В управление полиции доставили еще шестерых человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику. После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в тот же день киевские полицейские устроили штурм здания на улице Мазепы, в котором расположен штаб ОУН. При этом некоторые националисты забрасывали яйцами и шариками с краской участников акции «Бессмертный полк» и журналистов. Кроме того, из окон штаба на улицу была брошена дымовая шашка, которая травмировала полицейского, сопровождающего колонну.