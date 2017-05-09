Полицейские взяли штурмом штаб ОУН в Киеве

Киевские полицейские устроили штурм здания на улице Мазепы, в котором расположен штаб Организации украинских националистов (ОУН; запрещена в России). Об этом во вторник, 9 мая, сообщает сайт 112.ua.

Глава организации Николай Коханивский в комментарии порталу InfoResist сообщил, что силовики не выпускают находящихся внутри активистов, но и требований не выдвигают.

«Штаб наш заблокирован каким-то "Беркутом", Нацгвардией из штаба. А мы стоим возле "Арсенальной" (станция метро — прим. «Ленты.ру»), высматриваем "ватников" (так пренебрежительно на Украине называют людей, придерживающихся пророссийских взглядов — прим. «Ленты.ру»). Их тут полно, но ленточки [георгиевские] не надевают, поэтому мы их не трогаем», — заявил он.

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Корреспондент РИА Новости в свою очередь сообщает, что активисты ОУН, находящиеся в заблокированном офисе, открыли окна и слушают громкую музыку националистического содержания, а также вывесили флаги с символикой ОУН и УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России). Некоторые забрасывают яйцами и шариками с краской участников акции «Бессмертный полк» и журналистов. Кроме того, из окон штаба на улицу была брошена дымовая шашка, которая травмировала полицейского, сопровождающего колонну, передает ТАСС.

Маршрут акции «Бессмертный полк» в Киеве пролегает от Арсенальной площади к площади Славы. По информации портала «ОстроВ», в мероприятии участвуют около пяти тысяч человек, их безопасность обеспечивают несколько тысяч сотрудников правопорядка.

3 мая Коханивский призвал помешать шествию в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и вместо нее провести акцию «Смертный полк». При этом несколько дней спустя в Службе безопасности Украины заявили об отсутствии оснований для запрета на проведение акции.

