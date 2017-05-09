В Николаеве украинские националисты напали на ветеранов Афганистана

В украинском Николаеве в День Победы произошли столкновения ветеранов Афганистана и националистов, сообщает «Таймер».

Радикалы попытались напасть на людей, которые шли возлагать цветы к памятнику участникам десанта Ольшанского и Вечному огню.

Как отмечается в сообщении, нападение произошло в первые минуты после появления ветеранов, шедших под штандартом 40-й общевойсковой армии. Позднее нападавшие были заблокированы подразделением полиции.

День Победы на Украине сопровождается различными эксцессами. Так, в Киеве два человека были задержаны за баннер с изображением георгиевской ленты. В Запорожье националисты попытались напасть на участников акции «Бессмертный полк».