В Одессе полиция отобрала у женщины георгиевскую ленточку

В Одессе полиция изъяла георгиевскую ленточку у женщины, которая пришла к Дому профсоюзов на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

«Патрулем был зафиксирован один случай ношения гражданкой так называемой георгиевской ленты. С женщиной была проведена разъяснительная работа, лента изъята», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Силовики отметили, что в городе охрану общественного порядка обеспечивают более трех тысяч человек. Территория Куликова поля перекрыта.

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Ранее в тот же день один из активистов движения «Куликово поле» Морис Ибрагим заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски у нескольких членов организации в Одессе. Также 2 мая сообщалось, что полиция эвакуировала людей с площади перед Домом профсоюзов из-за предупреждения о минировании площади перед зданием.

Движение «Куликово поле» было создано в Одессе после массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В этот день в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «Антимайдана» и сторонниками так называемого Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «Антимайдана». Погибли 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по событиям в Одессе продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.

На Украине георгиевская лента считается символом сторонников федерализации страны, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.