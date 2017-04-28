Геращенко объявил о пресечении в зародыше беспорядков в Одессе

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что силовики в зародыше пресекли все попытки дестабилизации ситуации в Одессе 2 мая. Об этом в пятницу, 28 апреля, он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«В Одессе все будет тихо и спокойно. И все попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе, они пресечены уже до их начала. Благодаря тому, что наконец-то Служба безопасности Украины и полиция в этой части начали работать хорошо. У нас достаточно информации о всех попытках организации таких акций, и они пресечены в зародыше», — заявил Геращенко.

Он добавил, что организаторы предполагаемых беспорядков планировали нанять несколько сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции для их последующего показа на российских телеканалах.

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10 апреля в Одессе на Аллее Славы произошла стычка между сторонниками Евромайдана и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пресекла столкновения и задержала нескольких членов правых группировок, в том числе и бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергея Стерненко.

Крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются исключительно сторонниками «Антимайдана».