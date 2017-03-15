Геращенко спрогнозировал превращение «парасюками» Украины в Руину

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко предположил, что Украина развалится не из-за «российской агрессии», а из-за внутренних раздоров и войн. Об этом в среду, 15 марта, он написал на своей странице в Facebook.

«[Страну] развалят изнутри отдельные, считающие себя богоизбранными народные избранники, превратив ее сначала в Руину, а потом, обескровленную внутренними распрями и войной, сами того не желая, отдадут под контроль российским наместникам», — спрогнозировал Геращенко.

Нынешнюю украинскую власть он назвал слабой и погрязшей в противоречиях. «Ею можно легко манипулировать и ставить на колени любому "парасюку"», — отметил парламентарий. По его мнению, на Украине необходимо закрыть филиалы российских государственных банков, очистить информационное пространство от российской пропаганды, прекратить любые торговые отношения с Россией, но не допускать «под видом патриотизма провокаций и махновщины».

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Днем ранее в районе Славянска неизвестные люди во главе с депутатом Рады Владимиром Парасюком устроили конфликт с сотрудниками полиции Донецкой области.

13 марта на железнодорожной станции Кривой Торец были задержаны несколько украинских активистов, выступающих за блокаду Донбасса. Это вызвало протесты в ряде регионов Украины. Позже радикалы были освобождены.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти опровергают эти обвинения.

Руина — период в истории запорожских казаков между 1657 и 1687 годами, фактически являвшийся гражданской войной. В это время Русское царство, Речь Посполитая, Османская империя и эпизодически Швеция вели борьбу за контроль над подконтрольными казакам территориями.