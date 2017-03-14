Под Славянском произошла стычка полиции и активистов с участием нардепа Парасюка

В районе Славянска неизвестные люди во главе с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком вечером во вторник, 14 марта, устроили конфликт с сотрудниками полиции Донецкой области. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на брифинге глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, семь полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы. Аброськин уточнил, что один из стражей правопорядка был сбит машиной Парасюка, двое получили серьезные ожоги лица из-за слезоточивого газа, остальные получили ранения различной степени тяжести.

Как рассказал командир роты спецназа Юрий Голубан, к блокпосту подъехала колонна из 13 машин с неизвестными лицами. Им было предложено пересечь его согласно инструкциям — предъявить документы и автотранспорт к осмотру. Однако люди отказались подчиниться требованиям.

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Затем, по словам Голубана, из одной из машин вышел Парасюк и начал угрожать полицейским, используя нецензурные выражения, после чего дал команду своим людям и возглавил нападение на сотрудников полиции. Он уточнил, что нападавших было около 40-45 человек, полицейских — 21 сотрудник.

Полицейское начальство заверило, что по отношению к нападавшим не применялось оружие, сотрудники использовали исключительно перцовый газ и дубинки.

Как рассказал, в свою очередь, в своем Facebook один из активистов Артем Ервин, сотрудники нацгвардии отказались пропускать Парасюка и соратников, отказались предъявлять ему удостоверения. «Наши ребята стали пробиваться. Нацгвардейцы сняли с предохранителей автоматы, но нашим это безразлично. Наконец, оружие силовики видно побоялись применить. Стали бить дубинками и применили газ. Травили газом из баллончиков всех, включая и народного депутата. В результате трое, в том числе Володя Парасюк, госпитализированы (ожог легких газом)», — написал он, добавив, что активисты двинулись дальше.

В понедельник, 13 марта, на железнодорожной станции Кривой Торец были задержаны несколько украинских активистов, выступающих за блокаду Донбасса. Это вызвало протесты в ряде регионов Украины. Позже радикалы были освобождены.

Националисты начали торговую блокаду Донбасса при поддержке ряда политиков в конце января. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Киеву из-за прекращения поставок топлива пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.