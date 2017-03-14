Советник Авакова пообещал подстрелить Семенченко

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива пообещал подстрелить организатора блокады Донбасса, депутата Верховной Рады Семена Семенченко. Об этом Кива сказал в интервью телеканала «112 Украина» (запись опубликована на видеохостинге YouTube).

«Если у меня будет возможность, я обязательно эту падлу подстрелю, потому что в данном случае по-другому мы справиться с этой ситуацией не можем. Я слишком хорошо знаю пана Семенченко, я знаю его аферистическую натуру», — заявил советник главы МВД.

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Днем ранее Семенченко призвал жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса провести митинг у отделения полиции в Константиновке, где, по его словам, находились задержанные активисты блокады.

4 марта Семенченко заявил, что радикалы намерены прервать железнодорожное сообщение Украины с Россией.

Блокаду Донбасса украинские националисты ведут с конца января. Они перекрыли движение грузовых поездов с углем из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После того как поставки топлива на Украину прекратились, Киев был вынужден ввести в энергетике чрезвычайный режим.