Депутат Рады объявил сбор на Майдане из-за разгона блокады Донбасса

Депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощи» Егор Соболев объявил экстренный сбор на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ребята, которые перекрывают торговлю с оккупированными территориями (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. «Ленты.ру»), под атакой СБУ и спецподразделений полиции. Всем, кто сейчас в Киеве, просьба собраться в 21:00 на Майдане под стелой. Чем больше нас будет, тем легче ребята переживут эту ночь», — написал Соболев.

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В свою очередь, депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook призвал проукраински настроенных жителей Краматорска, Бахмута, Константиновки (города на подконтрольной Киеву территории Донбасса) собраться у отделения полиции в Константиновке. По его словам, именно там находятся задержанные активисты блокады.

Ранее в этот же день блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец был захвачен сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа министерства внутренних дел (КОРД).

Торговая блокада Донбасса ведется украинскими националистами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.