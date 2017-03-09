Участники блокады Донбасса отказались сдавать оружие

Участники блокады торговли с Донбассом заявили об отказе выполнять распоряжение Нацполиции Украины, запретившего ввоз в регион официально зарегистрированного оружия. Об этом в четверг, 9 марта, сообщается на странице активистов в Facebook.

«Ограничения прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области, незаконны и выполняться штабом не будут», — говорится в сообщении.

Как передает «112 Украина», 8 марта полиция Донецкой области ограничила ввоз на территорию региона огнестрельного оружия, несмотря на наличие разрешения у собственников.

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6 марта радикалы заявили, что по приказу президента Украины Петра Порошенко их будут атаковать «титушки» (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях) и пенсионерки. По их словам, после устроенного администрацией президента митинга о необходимости прекращения блокады Донбасса началось формирование колонны автобусов, которые должны были направиться к блокпостам.

Торговая блокада Донбасса ведется радикалами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.