Участники блокады сообщили о готовящихся атаковать их по приказу Киева бабушках

Участники торговой блокады Донбасса заявили, что по приказу президента Украины Петра Порошенко их будут атаковать «титушки» и бабушки. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на странице штаба активистов в Facebook.

Как отмечается в публикации, в Авдеевке, после устроенного администрацией президента митинга, началось формирование колонны автобусов, которые должны направиться к блокпостам. «В одни автобусы загружают “бабушек”, в другие — титушек (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях — прим. «Ленты.ру»). Очумевший от жадности Порошенко собирается устроить очередную провокацию, стравив обманутых людей с патриотами Украины», — утверждается в сообщении штаба блокады.

Активисты назвали Порошенко ответственным за возможные столкновения.

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В тот же день сообщалось, что из-за блокады поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Украину прекратились. Вместо этого топливо из Донбасса начали отгружать в Россию.

2 февраля заместитель главы украинского кабмина Владимир Кистион предрек, что Киеву придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за отсутствия поставок топлива с юго-востока страны.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Они остановили поставки угля из региона и попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива, Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.