Устроившие блокаду Донбасса построили будку для Порошенко

Участники торговой блокады Донбасса построили на одном из своих опорных пунктов собачью будку, на которую повесили фотографию президента Украины Петра Порошенко и табличку с названием его компании Roshen. Об этом сообщается на странице штаба акции в Facebook.

«Собачья будка для Петра Алексеевича уже готова прямо в редуте имени Конрада Аденауэра», — гласит публикация.

Материалы по теме Все по Майдану Культура протестов на Украине: от покрышек до развешивания трусов

Таким образом радикалы напомнили о высказывании Порошенко, которое он сделал 3 марта, обвиняя участников блокады в желании дестабилизировать ситуацию на Украине. «Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве», — говорил президент.

Фраза главы государства о будке вызвала массу шуток в социальных сетях, писал телеканал «112 Украина».

Торговая блокада Донбасса ведется радикалами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.