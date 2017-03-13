Украинские силовики захватили редут участников блокады Донбасса в Кривом Торце

Блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец в подконтрольной Киеву части Донецкой области захвачен сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа министерства внутренних дел (КОРД). Об этом в понедельник, 13 марта, активисты сообщают на своей странице в Facebook.

«Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и спецподразделением полиции "Корд"», — говорится в сообщении. По информации радикалов, они принимают меры для обороны других редутов и освобождения «незаконно арестованных» соратников. При этом число задержанных не уточняется.

Ранее в понедельник стало известно, что жители Купянска (Харьковская область) разогнали радикалов, намеревавшихся перекрыть поставки угля из России по железной дороге. Против действий активистов выступили около 500 человек — работников железной дороги и депутатов местных советов.

Материалы по теме Империя под ударом Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса

9 марта участники блокады торговли с Донбассом заявили об отказе выполнять распоряжение Нацполиции Украины, запретившей ввоз в регион официально зарегистрированного оружия. Они назвали принятые меры незаконными и ограничивающими их гражданские права.

Торговая блокада Донбасса ведется радикалами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.