В Харьковской области местные жители разогнали участников угольной блокады

В украинском Купянске несколько сот местных жителей разогнали участников блокады Донбасса, которые намеревались перекрыть поставки угля из России по железной дороге. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на управление Национальной полиции в Харьковской области.

На видео участники блокады покидают свой блокпост в сопровождении сотрудников органов внутренних дел. Как информировали в полиции, 12 марта «группа радикально настроенных лиц из штаба блокировки в количестве 30 человек все же установила палатку с пунктом наблюдения у станции Купянск-Сортировочный». В ответ на действия активистов около 500 человек: работников железной дороги и депутатов местных советов собрались на митинг протеста.

В результате, как отмечается в сообщении правоохранительных органов, «блокировщики были вынуждены покинуть территорию, они свернули палатку».

Участники блокады Донбасса пытались ранее перекрыть поставки грузов из России 4 марта.