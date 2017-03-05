Украинские радикалы пообещали прервать только грузовое сообщение с Россией

Украинские радикалы, объявившие о начале блокады железнодорожного сообщения с Россией, заявили, что будут останавливать только грузовые составы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на их странице в Facebook.

«Народные депутаты оказывают помощь штабу блокады, останавливают грузовые поезда и осуществляют проверку документов непосредственно у машиниста, — говорится в тексте. — Электрички и пассажирские поезда участниками акции не останавливаются».

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Вечером 4 марта украинские радикалы начали блокировать ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе. Активисты, именующие себя «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами», возвели «редут», получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

25 января националисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Из-за этого прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести в энергетике чрезвычайный режим. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ответ на фактическое бездействие Киева перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР.