Участников блокады поездов из России в Конотопе уговорили разойтись

Ситуация с блокированием в Конотопе грузовых поездов из России урегулирована. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщается на сайте компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

«Ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотоп урегулирована. В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату-участнику блокировки железной дороги информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на пограничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля», — рассказали в пресс-службе. Также в компании отметили, что участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и разойтись.

В переговорах принимали участие железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины. Отмечается, что удалось избежать существенных сбоев в графике движения поездов.

Ранее в тот же день украинские радикалы, объявившие о начале блокады железнодорожного сообщения с Россией, заявили, что будут останавливать только грузовые составы. Отмечалось, что им оказывают помощь народные депутаты.

Вечером 4 марта украинские радикалы начали блокировать ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе. Активисты, именующие себя «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами», возвели «редут», получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.