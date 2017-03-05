На участников блокады поездов из России в Конотопе завели уголовное дело

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту блокирования грузовых поездов из России в Конотопе. Об этом сообщает в воскресенье, 5 марта, пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»). Наказание по данной статье предусматривает штрафы в размере 50-150 необлагаемых минимумов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

По данным полиции, активистам удалось заблокировать два состава. Одного — на четыре минуты, второго — более чем на час.

5 марта компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила, что ситуация с блокированием в Конотопе грузовых поездов из России урегулирована. «В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату-участнику блокировки железной дороги информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на пограничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля», — рассказали в пресс-службе компании, отметив, что активисты согласились разойтись.

Ранее в тот же день украинские радикалы, объявившие о начале блокады железнодорожного сообщения с Россией, заявили, что будут останавливать только грузовые составы. Отмечалось, что им оказывают помощь депутаты Верховной Рады.

Вечером 4 марта украинские радикалы начали блокировать ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе, возведя «редут», получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.