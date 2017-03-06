В Совфеде сочли блокирование поездов признаком коллапса власти на Украине

Блокирование радикалами в Конотопе грузовых поездов из России указывает на коллапс власти на Украине. Такое мнение высказал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Сообщения о том, что организаторы блокады Донбасса организовали еще один блокпост..., лишь усиливают впечатление, что на Украине за три года так и не установилась устойчивая и признаваемая всеми власть. Образно говоря, от бандеровщины страна дрейфует к махновщине. Когда практически кто угодно может прервать железнодорожное сообщение с соседним государством — это уже серьезный намек на коллапс государственности», — написал сенатор.

Киев, как полагает Косачев, проигрывает из-за действий радикалов, за которыми «всегда будут находиться вполне влиятельные силы, которые делят либо собственность, либо власть». «К сожалению, нельзя совсем оставить "пауков в банке" заняться друг другом, поскольку, во-первых, срывают международные соглашения они, а санкции вводят к России. И, во-вторых, от всей этой возни страдают простые люди по разные стороны разных границ», — добавил он.

5 марта Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту блокирования грузовых поездов из России в Конотопе. В компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщили, что ситуация с блокированием движения урегулирована, активисты согласились разойтись.

Ранее в тот же день украинские радикалы, объявившие о начале блокады железнодорожного сообщения с Россией, заявили, что будут останавливать только грузовые составы. При этом их поддержали депутаты Верховной Рады, в том числе Семен Семенченко.

Вечером 4 марта украинские радикалы начали блокировать ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе, возведя «редут», получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.