Движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка осуществляется в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

«C 00:00 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге было принято по графику пять пассажирских и три грузовых поезда. Это соответствует среднестатистическому показателю. В свою очередь МЖД передала на Украину четыре грузовых состава», — отметили в компании.

Ранее в воскресенье в МЖД сообщили о штатном движении поездов в Брянской области, которая граничит с Украиной.

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Сообщение РЖД появилось после новостей о том, что вечером 4 марта украинские радикалы начали блокировать ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе. Активисты, именующие себя «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами», возвели «редут», получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

25 января националисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из не подконтрольных Киеву районов Донбасса. Из-за этого прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести в энергетике чрезвычайный режим.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ответ на фактическое бездействие Киева перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР.