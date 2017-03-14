Участников блокады Донбасса уличили в мародерстве на железной дороге

Участники торговой блокады Донбасса разграбили железнодорожный состав, который ранее заблокировали в районе станции «Кривой Торец». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил на своей странице в Facebook глава управления Нацполиции в Донецкой области (подконтрольной Киеву части) Вячеслав Аброськин.

«Сегодня представитель "Укрзализныци" [Украинские железные дороги] после осмотра освобожденного из плена в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о хищении груза и комплектующих из "пленного" поезда», — написал Аброськин.

Он также отметил, что в настоящее время ситуация в районе блокады полностью контролируется силовиками. «Совершение тяжкого преступления (вероятно, имеется в виду блокирование железной дороги на данном участке — прим. «Ленты.ру»), что имело место в течение длительного времени, прекращено благодаря полицейским Донбасса, СБУ и другим правоохранительным органам», — добавил глава областной полиции.

Ранее в этот же день один из задержанных участников блокады Донбасса рассказал о размере оплаты за дежурство на блокпосте. «Предлагали 400 гривен (876 рублей) в день», — сообщил активист, который, как выяснилось, отсидел девять лет за убийство.

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В Нацполиции отметили, что после проверки 43 задержанных радикалов выяснилось, что пятеро из них — ранее судимы, 10 — принимали участие в АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе).

Также во вторник стало известно, что всех украинских активистов, задержанных за блокирование путей сообщения с Донбассом, освободили. Вечером 13 марта сотрудники СБУ и спецназа министерства внутренних дел (КОРД) захватили блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции «Кривой Торец».

В конце января националисты начали торговую блокаду Донбасса при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Киеву из-за прекращения поставок топлива пришлось ввести в энергетике чрезвычайный режим.