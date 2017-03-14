Участник блокады Донбасса рассказал о размере оплаты за дежурство на блокпосте

В главном управлении Национальной полиции в Донецкой области (подконтрольной Киеву части) заявили, что участникам блокады Донбасса в Кривом Торце предлагали 400 гривен (876 рублей) в день за «дежурство». Об этом во вторник, 14 марта, сообщается на сайте полицейского главка со ссылкой на одного из задержанных радикалов.

«Один из задержанных, житель Житомирской области, ранее судим за убийство. В 2013 году он вышел на свободу после девятилетнего заключения», — говорится в сообщении. По словам активиста, его и еще нескольких человек привезли в Донецкую область, обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства. «Предлагали 400 гривен в день», — сказал задержанный, подчеркнув, что у участников блокады есть оружие.

В Нацполиции отмечают, что после проверки 43 задержанных выяснилось, что пятеро из них — ранее судимы, десять — принимали участие в АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе). Также сообщается, что владельцами зарегистрированного оружия являются только четверо из задержанных.

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Ранее во вторник стало известно, что всех украинских активистов, задержанных за блокирование путей сообщения с Донбассом, освободили. «Нам удалось разыскать шестерых из 46. В их телефонах уничтожена вся информация. Это усложняет поиск», — отметила вице-спикер Рады Оксана Сыроид. Она вместе с коллегами затребовала у силовиков подробную информацию о причинах задержания и судьбе активистов. В полиции ответили, что действовали в рамках открытого уголовного производства.

Вечером 13 марта сотрудники СБУ и спецназа министерства внутренних дел (КОРД) захватили блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции «Кривой Торец».

С конца января националисты ведут торговую блокаду Донбасса при поддержке ряда политиков. Остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Киеву из-за прекращения поставок топлива пришлось ввести в энергетике чрезвычайный режим.