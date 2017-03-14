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Вице-спикер Рады сообщила об освобождении всех задержанных участников блокады

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Всех украинских активистов, задержанных за блокирование путей сообщения с Донбассом, уже освободили. Об этом в своем Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

«Нам удалось разыскать шестерых из 46. В их телефонах уничтожена вся информация. Это усложняет поиск», — отметила она.

По словам депутата, активистов держали под стражей в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидово, Покровской, Торецкой и Бахмута.

«Полиция, которая разогнала редут в Кривом Торце, до сих пор не предоставила информации ни о причинах задержания, ни о людях, которые были задержаны. Также, нарушив закон, не обеспечила задержанным ребятам возможности проинформировать своих близких о своем состоянии и местонахождении, а также вызвать адвоката», — добавила Сыроид.

Она вместе с коллегами затребовала у силовиков подробную информацию о причинах задержания и судьбе активистов. Их заверили, что задержание произошло в рамках открытого уголовного производства, но исключительно с целью предоставления объяснений, и все задержанные будут освобождены до утра.

В понедельник, 13 марта, сотрудники СБУ и спецназа министерства внутренних дел (КОРД) захватили блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец.

С конца января националисты ведут торговую блокаду Донбасса при поддержке ряда политиков. Остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Киеву из-за прекращения поставок топлива пришлось ввести в энергетике чрезвычайный режим.

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