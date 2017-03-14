Аваков рассказал о допросах участников блокады Донбасса

При захвате сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) блокпоста участников транспортной блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области были задержаны 43 человека. Как сообщает «Интерфакс», об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал в выпуске программы Hard на телеканале ZIK.

«Офицер СБУ сообщил, что [они] вели себя агрессивно, отказывались выполнять указания Сил спецопераций, после чего прибыла полиция, и в течение какого-то времени эти люди были задержаны», — рассказал он.

Министр добавил, что на вопрос, имеется ли оружие, участники блокады ответили утвердительно, но отказались его предъявить и сдать. В настоящее время их допрашивают сотрудники спецслужб. «Насколько я понимаю, сейчас эти люди находятся в трех соседних райотделах полиции, с ними работают следователи СБУ и полиции», — объяснил он.

Материалы по теме Империя под ударом Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса

Аваков также опроверг появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что при захвате многие из задержанных были ранены.

Блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец был захвачен сотрудниками СБУ и спецназа министерства внутренних дел (КОРД) 13 марта.

Украинские националисты ведут торговую блокаду Донбасса с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.